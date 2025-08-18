AFAD’dan yapılan bilgilendirmeye göre deprem, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.26’da kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, yerin 6,72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.



Depremin ardından şu veriler paylaşıldı:



Büyüklük: 4.2 (Mw)



Yer: Sındırgı (Balıkesir)



Tarih: 18 Ağustos 2025



Saat: 11.26.27 TSİ



Enlem: 39.25778 N



Boylam: 28.10028 E



Derinlik: 6.72 km



Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın olup olmadığına ilişkin çalışmaların AFAD ve ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : PHA