AFAD’dan yapılan bilgilendirmeye göre deprem, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.26’da kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, yerin 6,72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından şu veriler paylaşıldı:

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 18 Ağustos 2025

Saat: 11.26.27 TSİ

Enlem: 39.25778 N

Boylam: 28.10028 E

Derinlik: 6.72 km

Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın olup olmadığına ilişkin çalışmaların AFAD ve ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : PHA

Adıyaman’da yeni nikah ve çok amaçlı salonun inşaatı başladı - Videolu Haber
Adıyaman’da yeni nikah ve çok amaçlı salonun inşaatı başladı - Videolu Haber
İçeriği Görüntüle

Kaynak: RSS