AFAD’dan yapılan bilgilendirmeye göre deprem, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.26’da kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olurken, yerin 6,72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin ardından şu veriler paylaşıldı:
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 18 Ağustos 2025
Saat: 11.26.27 TSİ
Enlem: 39.25778 N
Boylam: 28.10028 E
Derinlik: 6.72 km
Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın olup olmadığına ilişkin çalışmaların AFAD ve ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: RSS