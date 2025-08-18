Sağlık Mil-Sen Adıyaman Yönetim Kurulu, “sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları olarak, görmezden gelinen taleplerimiz, yok sayılan emeğimiz, günbegün eriyen alın terimizi savunmak ve onurlu bir yaşam için sahalardayız” diyerek bir günlük iş bırakma eylem kararı aldı.

Sağlık Mil-Sen Adıyaman Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Özlük haklarımız görmezden gelindi”

“8. dönem Toplu Sözleşme sürecindeki görüşmeler, yoksulluk sınırı altında maaş alan emekçilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Birikmiş birçok özlük haklarımızı da görmezden gelmişlerdir. Kamu işvereni, gerçeklikten uzak, sahayı tanımayan tekliflerle süreci geçiştirmeye çalışırken, Toplu Sözleşme masasının diğer üyeleri de, neler olduğunu anlamakta güçlük çektiklerini ifade etmekle yetiniyorlar. İşverenin, gerçeklikten uzak tekliflerine hayır diyoruz.

Artık susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, görmezden gelinmeyeceğiz, gece gündüz demeden çalışan, insan hayatına dokunan, zor şartlar altında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak taleplerimiz karşılanana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Yoksulluk sınırı üstünde tek kalem maaş, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, vergi oranının %15'e sabitlenmesi, gece nöbetlerinin ve nöbet ücretlerinin düzenlenmesi, bayram ikramiyesi gibi birçok konuda taleplerimizi gündemde tutmaya devam edeceğiz.

“Taleplerimiz duyulana kadar susmayacağız”

Toplu Sözleşme masasının, sahanın taleplerine cevap vermemesine seyirci olmayacağız. Susan taraf olmayacağız. Bizler sustukça görmezden gelinen, mücadele etmedikçe yok sayılan, bir mesleğin mensupları olmayı kabul etmiyoruz. Bugün attığımız adım, sadece özlük ve mali haklar değil, Onur mücadelesidir. Emeğimizin değersizleştirilmesine, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, haklarımızın ötelenmesine karşı seslenişimizdir.

Sağlık Mil-Sen olarak diyoruz ki; emek bizim, söz bizim. Sahanın sesi olmaya, gerçek mücadelenin adresi olmaya, adaletin, hakkın ve alın terinin tarafı olmaya devam edeceğiz. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar, mücadelemizi daha güçlü ve kararlı adımlarla sürdürmeye devam edeceğimizi, buradan ilan ediyoruz.”

Kaynak : PHA