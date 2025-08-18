Bir ayda 55 farklı uygulama

Adıyaman’da son bir ayda okul çevreleri, park ve bahçeler, konteyner kentler, yol kontrol noktaları ve düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 55 uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda 5 kez okul önü ve çevrelerinde, 1 kez huzurlu sokaklar, 2 kez motosiklet ve motorlu bisiklet, 10 kez park-bahçe ve motosiklet, 30 kez konteyner kent çevrelerinde, 2 kez düzensiz göç ile mücadeleye yönelik, 2 kez yol kontrol ve şok uygulama ve 3 kez de metruk binalarda narko alan uygulaması yapıldı.

Aranan 340 şahıs yakalandı

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 113’ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 340 aranan şahıs yakalandı. İl giriş-çıkış noktalarında yapılan denetimlerde 22 bin 685 şahıs sorgusu, 3 bin 598 araç kontrolü gerçekleştirildi. Bu denetimlerde aranan, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olan 53 şahıs yakalanarak adli işlemleri başlatıldı. Ayrıca farklı noktalarda yapılan diğer uygulamalarda toplam 401 bin 382 şahıs sorgulandı.

Ele geçirilen silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler

Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Güvenlik güçleri; 1 adet uzun namlulu silah (AK–47), 22 tabanca, 24 tüfek, 289 mermi, 25 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 162 gram esrar, 115 gram metamfetamin, 351 gram bonzai (kannabinoid) ve 310 sentetik ecza hap bulundu. Bunun yanı sıra 4 litre kaçak akaryakıt, 21 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 sahte belge ele geçirildi.

Asayiş olaylarında yüzde 89,7 aydınlatma oranı

Adıyaman’da bir ayda toplam 1.352 asayiş olayı meydana geldi. Bu olayların 1.213’ü aydınlatıldı ve genel aydınlatma oranı yüzde 89,7 olarak kayıtlara geçti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda: Yaralama, tehdit, hakaret ve öldürme gibi suçları kapsayan 545 olaydan 527’si çözüldü. Bu olaylara karışan 817 şüpheli yakalandı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda: Ev ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, motosiklet ve oto hırsızlığı gibi suçlardan oluşan 274 olayın 157’si aydınlatıldı, 117 şüpheli gözaltına alındı.

Terör, kaçakçılık ve narkotik suçları

Valilik açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından son bir ayda 2 olay meydana geldi. Bu olayların tamamı aydınlatıldı. Meskûn mahal operasyonunda yakalanan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından 20 olayda yüzde 100 aydınlatma oranına ulaşıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında ise 151 olayın tamamı aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele ve bilinçlendirme çalışmaları

Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından son bir ayda 70 olay kayıt altına alındı. Faili meçhul olaylara ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslarla ilgili 137 araştırma raporu hazırlandı.

Suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 355 vatandaşa güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı, siber güvenlik ve dolandırıcılık konularında yüz yüze eğitimler verildi ve el broşürleri dağıtıldı.

Göçmen işlemleri ve yaptırımlar

Adıyaman’da bir aylık dönemde 4 Suriyeli şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yol izin belgesi olmadan seyahat eden 6 yabancıya toplam 392 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik denetimleri ve cezalar

İl genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 120 bin 375 araç ve 8 bin 581 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 12 bin 539 araç ve motosiklet ile 2 bin 89 sürücüye işlem yapıldı, 436 araç trafikten men edildi. Son bir ayda toplam 42 milyon 18 bin 637 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çocuk ve gençlerin güvenliği için okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 4 okul servisi ve şoförü kontrol edildi, 21 okul servisine 94 bin 985 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak : PHA