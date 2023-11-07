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6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde iş yerleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için oluşturulan ve yaklaşık 86 esnafın yer aldığı konteyner çarşılardan birisi olan Balıkesir çarşısında yaşanan altyapı sorununu gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Mimar Sinan Kültür Parkı karşısında bulunan Balıkesir çarşısında yaşanan altyapı sorununa duyarsız kalmayan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, çarşı esnafının derdine derman olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİM ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışmasını yerinde inceleyerek bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız felakette iş yerleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlarımıza işlerinin aksamaması adına konteyner çarşılar kuruldu ancak Balıkesir çarşımızda altyapı sorunu vardı. Ekiplerimiz esnafların bilgilendirmesiyle sorunu gidermek için gerekli çalışmaları sürdürüyor. En kısa sürede sorunu giderip esnaflarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracağız.” dedi.



Kaynak : PHA