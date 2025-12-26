Deprem sonrası uzun süre siftahsız dükkan kapattıklarını, ancak son altı ayda yeni yeni toparlanmaya başladıklarını belirten esnaf, kendilerine bu alanın 5 yıl + 2 yıl uzatma süresiyle tahsis edileceğinin söylendiğini, bu güvenceyle kredi çektiklerini ve borçlandıklarını ifade etti.

'10 gün içinde çıkmamız isteniyor'

Esnafın aktardığı bilgilere göre, Balıkesir Çarşısı'nın bulunduğu alana okul yapılacağı gerekçesiyle gönderilen tebligatlarda, iş yerlerinin 5 ila 10 gün içerisinde boşaltılması istendi. Esnaf, kentte hâlen yerinde dönüşüm projelerinin tamamlanmadığını, teslim edilmiş dükkanların bulunmadığını ve mevcut kiraların fahiş düzeyde olduğunu belirterek, bu sürede taşınmanın fiilen imkânsız olduğunu dile getirdi.

Nihal Polat: 'Bizi bir tebligatla yok sayıyorlar'

Balıkesir Çarşısı esnafı Nihal Polat, depremde hem iş yerini hem de sağlığını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

'Adıyamanlıyım. Depremde kendi iş yerimi kaybettim. Depremden ayağım kırık bir şekilde çıktım ama şehrimi terk etmedim. Kırık ayağımla geri döndüm, işimi kurdum. Belki bir yıl, belki iki yıl büyük zorluklarla ayakta kaldım. İki buçuk yıl sonra bir tebligatla 'çıkın' deniyor. 10 gün içinde burayı boşaltmamızı istemek ne hukuka ne insanlığa sığar. Ben buradan çıkmayacağım. Buradaki hiçbir esnaf da çıkmayacak.'

Polat, KOSGEB kredileri kullandıklarını hatırlatarak, 'Şubat sonunda 130 bin liralık ödemem var. Biz bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Kimse bunu soruyor mu?' dedi.

Ayşegül Kasap: 'Bu yaştan sonra kasaplık yapıyorum'

Kasap esnafı Ayşegül Kasap, kararın özellikle kadın esnaflar açısından yıkıcı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Burayı bize Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Balıkesir Belediyesi yaptı. Hepimiz mağdurdık. Şimdi mağduriyetimiz giderilmeden nasıl çıkabiliriz? Ben kasap esnafıyım. Bayan olarak bu yaştan sonra kendimi geçindirmek için kasaplık yapıyorum. Bu kadar insanı bir anda kapının önüne koymak vicdana sığmaz.'

Nabi Harputluoğlu: 'Kentte bitmiş tek bir inşaat yok'

Fotoğrafçı Nabi Harputluoğlu, Adıyaman'daki yeniden inşa sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

'44 yıldır bu meslekteyim. Yerinde dönüşümler teslim edilmedi. Müteahhitler kaçtı. İnşaatların hiçbiri bitmiş değil. Yarım bir şehrin içindeyiz. Biz 80'den fazla esnafız, hepimizin kredisi, çalışanı var. Biz çalışanlarımızı mı çıkaralım, borçlarımızı mı ödeyelim, evimize ekmek mi götürelim?'

Kasap esnafı: 'Cumhurbaşkanı sesimizi duysun'

Bir başka kasap esnafı ise şu çağrıda bulundu:

'Elli yıldır esnafım. Cumhurbaşkanı'nın emriyle Balıkesir Belediyesi geldi buraya, bu binaları yaptı. Teşekkür ettik. Ama şimdi bizi buradan çıkarıyorlar. Bizim tek isteğimiz sesimizin Cumhurbaşkanı'na ulaşması. Başka kimseyi istemiyoruz.'

Ferit Besleyici: '5+2 yıl denildi, buna güvenerek masraf yaptık'

Balıkesir Çarşısı esnafından Ferit Besleyici, kendilerine verilen sözleri hatırlattı:

'Depremden sonra burası yapıldı ve bize beş yıllığına verildi. Hatta Adıyaman Belediyesi ile 5 artı 2 yıl diye sözleşme yapıldığı söylendi. Şimdi kışın ortasında AFAD bir haftada çıkın diyor. O kadar masraf yaptık. Okul yapılacaksa başka yere yapılsın ya da bize en azından süre verilsin, yer gösterilsin.'

Vedat Gündüz: 'Bu ikinci bir deprem'

Balıkesir Çarşısı esnafından Vedat Gündüz, yaşanan süreci 'ikinci bir yıkım' olarak nitelendirdi:

'Ailelerimizi, işlerimizi, dükkanlarımızı kaybettik. Şimdi bir tebligatla ikinci bir deprem yaşatılıyor. 86 esnafız ama bu en az 300 hane demek. Bir memlekette esnaf yoksa o memleket boştur. Bu karar Adıyaman'ın ticari hayatını bitirir.'

Hüseyin Harmancı: 'Beş gündür siftah yapmadan kapatıyorum'

Spor mağazası işletmecisi Hüseyin Harmancı ise şunları söyledi:

'Biz KOSGEB kredisi aldık, ailemizi geçindiriyoruz. Beş gündür siftah yapmadan dükkan kapatıyorum. Hangi parayla yeni bir dükkan tutacağım? Biz dilenci değiliz. Çözüm istiyoruz.'

Halit Köylü: 'Süre ya da yer istiyoruz'

Ayakkabı esnafı Halit Köylü, yetkililere şu çağrıyı yaptı:

'Burayı 5 artı 2 yıl diye öğrendik. Şimdi bir ay önce tahliye uyarıları geldi. Okul yapılabilir ama bu kadar esnafı mağdur etmek zorunda değiller. Bize ya süre versinler ya da çalışabileceğimiz bir yer göstersinler.'

Esnafın ortak talebi

Balıkesir Çarşısı'nda faaliyet gösteren 86 esnaf, tahliye kararının Adıyaman'ın toparlanma sürecine ağır darbe vuracağını belirterek şu talepleri dile getirdi:

-Kendilerine makul bir süre tanınması,

-Alternatif ticari alan gösterilmesi,

-Okul projesinin başka bir kamu arazisinde hayata geçirilmesi,

-Sürecin esnafla müzakere edilerek yürütülmesi.

Esnaf, 'Biz dilenci değiliz, alın teriyle geçinen insanlarız' diyerek yetkililerden acil ve insani bir çözüm beklediklerini vurguladı.

