Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk yaptı. Prof. Dr. Tuğluk, konuşmasında ailenin edebiyat yoluyla kuşaklar arası değer aktarımındaki önemine dikkat çekti.

Üç oturumdan oluşan sempozyumun birinci oturumunda aile teması şiir, destan ve klasik edebiyat bağlamında değerlendirildi. Bu oturumda; Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, 'Bir Şair Mektebi Olarak Aile', Prof. Dr. Mustafa Karabulut, 'Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Ev ve Aile', Doç. Dr. Murat Öğütçü, 'Shakespeare ve Aile', Doç. Dr. Oya Bayıltmış Öğütçü, 'Destandan Romansa Kahraman (ve) Aile' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda aile kavramı dil, kültür ve tarihsel bağlamda ele alındı. Bu bölümde;

Prof. Dr. Şehrabani Allahverdiyeva, 'Aileyi Sevgi Yeşertir, Saygı Yaşatır', Doç. Dr. Türker Barış Bulduk, 'Türkçede 'Aile' Kavram Alanı', Doç. Dr. Mehmet Sümer, 'Mehmet Emin Yurdakul'un Şiirlerinde Aile ve Nüfus Meselesi', Doç. Dr. Ferhat Çetinkaya, 'Kayıp Günler Romanında Aile Kurumunun Çözülüşü ve Aidiyet Sorunu', Doç. Dr. Fadime Tikbaş, 'Kuşaklararasılık ve Kültürel Değişme Bağlamında Ölüm', Dr. Öğr. Üyesi Fatma Koç, 'Orhun Yazıtları'nda Aile Temalı Söz Varlığının İncelenmesi', Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sarıtaş, 'Gökyüzünün Altındaki Saadet: Ziya Osman Saba'nın Şiirlerinde Aile' başlıklı bildirilerini sundu.

Üçüncü oturumda ise modern ve postmodern edebiyatta aile olgusu tartışıldı. Bu oturumda;

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Çulhaoğlu, 'Charles Dickens'ın Kurgu Dünyasında Aile', Dr. Öğr. Üyesi Özge Özgün, 'Modernist Edebiyatta Ailenin Dönüşümü: Virginia Woolf'un 'Deniz Feneri'nde Bir İdealın Sorgulanışı', Dr. Öğr. Üyesi Berivan Saltık, 'Elif Şafak'ın İskender Romanında Göçmen Ailenin Yuvasızlığı', Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sayar, 'Vera Brittain'in Seçme Şiirlerinde Aile ve Savaş', Arş. Gör. Dr. Alican Erbakan, 'Aile ve Direniş: Caryl Phillips'in 'Cambridge' Romanında Aile ve Evliliğin Toplumsal Dayatmalar Bağlamında İncelenmesi', Arş. Gör. Dr. Zöhre Baş Korkmaz, 'Görünürlük Bir Tuzaktır: Doris Lessing'in 'Beşinci Çocuk' Eserinde Postmodern Bağlamda Aile ve Mekânsal Eleştiri' konularında sunumlar yaptı.

Sempozyum, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümü ve konuşmacılara belge takdimi ile sona erdi.

