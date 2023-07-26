İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında A Haber'in Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğuyu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Sadece teröristlerle değil terörizmle de her alanda topyekûn mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, hem kırsalda hem de şehir merkezlerinde yürütülen kesintisiz ve başarılı operasyonlarla terör örgütü çaresiz bırakıldığını kaydetti.

4 Haziran ile 26 Temmuz arasında son 2 ayda terör örgütüne yönelik çalışmaları kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "478 şehir operasyonu düzenledik. Bu operasyonlarda:

740 şahıs gözaltına alındı. Bunların 182’si tutuklandı. 88’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda düzenlenen 10'u büyük, 83'ü orta olmak üzere toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüt tarihin en zayıf döneminde ve inşallah tamamen yok edilecek. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.