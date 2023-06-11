Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde şebekelerde kaynaklanan hasarların tamiri sonrası Adıyaman'ın kaynak suyunun depremden önceki duruma geldiğini aktaran Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman kıymetli belediye başkanımızın şehir şebeke suyunun dağıtım anına gelmesi oradan bunun arınması ve şebekeye aktarılması verilmesiyle ilgili 5 Şubat'taki duruma geldiğini bize söyledi bunu müjdeledik bizde kendisine şükranlarımızı ifade ediyoruz.

6 Şubat'tan bu güne Adıyaman başta olmak üzere tüm deprem illerimizde bir destan yazıyoruz. Yaraları sarmak, gönülleri kazanmak, depremzede vatandaşlarımızın hayır dualarını almak için onların iki kelimeyle Allah sizden razı olsun sözlerine muhatap olabilmek için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Adıyaman ilimizde o andan bugüne kadar emeği olan, gayreti olan ismini bildiğimiz bilmediğimiz tüm arkadaşlarımızın her birine ben yürekten teşekkür ediyorum. Tüm kurumlar destan yazdı, tüm kuruluşlar destan yazdı."

Kaynak : PHA