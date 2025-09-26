Şeriban ÖZÇAKMAK – Bakan Yerlikaya, Muğla açıklarında bir teknede 210 gram skunk uyuşturucu maddesi yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Muğla Açıklarında JİHA Destekli Deniz Operasyonumuzda; 210 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucunda;

Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA’larımız ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastık. JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada, 210 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir tacirini yakaladık.

Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

