İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta düzenlenen kapsamlı narkotik operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin uyuşturucu hapın yakalanarak toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla 490,5 kg skunk, 71 kg eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE