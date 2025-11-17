'Soruşturma Çok Boyutlu Sürdürülüyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trajik olaya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Soruşturma çok boyutlu bir şekilde sürüyor. Emniyet ve savcılığın tahkikatının ardından olayın nedeni ortaya çıkacaktır.'

Erdoğan'ın bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili ilk resmi değerlendirme oldu.

'Uçağın Neden Düştüğünü Karakutu İncelemesi Gösterecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

'Gürcistan'daki askeri kargo uçağı kazasının nedeni karakutu incelendikten sonra belli olacak. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve karakutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız.'

Erdoğan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın kazanın ilk anından itibaren tüm imkânlarını seferber ettiğini vurguladı.

'Şehit Askerlerimizin Aziz Hatırası Daima Yaşatılacak'

Erdoğan, kazada şehit olan askerleri anarak şu ifadeleri kullandı:

'Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından dayanışma ve başsağlığı mesajları aldık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, sivil ve askerî erkân ile vatandaşlarımızın katılımıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hırvatistan dönüşü düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum.'

'Rabbim Tüm Vatan Evlatlarını Korusun'

Erdoğan açıklamasının devamında Türkiye'nin içeride ve dışarıda yürüttüğü güvenlik mücadelesine dikkat çekti:

'Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin.'

