Program Açılışına Yoğun Katılım Oldu

Açılış programı Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aydın ve Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in eşi Aslı Keleş, anneler ve anne adayları ile üniversite personeli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin yaptı. Prof. Dr. Şahin konuşmasında:

'Anne Üniversitesi projesi, annelerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de aile içi iletişimlerine katkı sunmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır.' dedi.

Anne Temsilcileri ve Akademisyenlerden Destek Mesajları

Anne temsilcisi Birvan Aydın konuşmasında:

'Burada değer görmek hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. Çocuklarımıza rehber olma yolunu öğreneceğiz. Anne Üniversitesi, hayallerimizi yeşerten bir umut kapısı oldu. Bu imkânı sunan tüm kurumlara ve yöneticilere teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ise:

'Üniversite olarak toplumun her kesimine dokunan projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Anne Üniversitesi de bu misyonun güçlü bir yansımasıdır. Bu süreçte emeği geçen Adıyaman Valiliğine, tüm akademisyenlerimize ve katılım sağlayan annelerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız da konuşmasında:

'Toplumumuzun temel direği olan annelerimizin bilinçlenmesi ve güçlenmesi, daha sağlıklı ve güçlü bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Bu anlamlı projede emeği geçen Adıyaman Valiliği personelimiz ile Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyorum. Eğitimlerin annelere fayda sağlamasını diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

Müzik Dinletisi ve İlk Dersler Başladı

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Karataş tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Anne Üniversitesinin ilk dersi İbn-i Sina Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin, 'İletişimin Gücü: Çocukla Sağlıklı Bağ Kurmak' başlıklı sunumuyla annelere etkili iletişim yöntemlerini anlattı.

Ardından Doç. Dr. Ayşegül Yetkin Tekin, 'Anne Olmak: Bağımlılığa Karşı İlk Siper' başlıklı sunumunda bağımlılıkla mücadelede annenin kritik rolünü ele aldı.

Anne Üniversitesi Beş Gün Sürecek

Program, belge takdimiyle sona erdi.

Anne Üniversitesi; kadın sağlığı, dijital farkındalık, spor ve sanat etkinlikleri, organik tarım, özel eğitim, aile hukuku ve finansal farkındalık gibi pek çok alanda uzman akademisyenlerin vereceği eğitimlerle beş gün boyunca devam edecek.

