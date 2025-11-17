Kentte ilk defa görülen bu türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor.

Alaca Yalı Çapkını: Türkiye'de Nadir Görülen Bir Tür

Türkiye'nin güney kesimlerinde sınırlı olarak görülebilen Alaca Yalı Çapkını; İsrail, Suriye, Irak, İran'ın batısı, Kuzey Mısır, Nil Vadisi, Hindistan ve Çin Denizi kıyıları gibi geniş bir coğrafyada yayılım gösteriyor.

Fiziksel Özellikleri

Bu tür, belirgin siyah-beyaz renkleriyle diğer yalıçapkınlarından kolaylıkla ayrılıyor.

Boy: 24-27 cm, kanat açıklığı: 45-47 cm, ağırlık: 70-95 gram

Ömür: Ortalama 4 yıl

Erkek bireylerde siyah ibik ve taç, beyaz göz şeridi, enseden geçen kalın siyah şerit ve beyaz boğaz dikkat çekiyor. Üst kısımlar beyaz kenarlı siyah tüylerle benekli bir görünüme sahip. Kuyruk bölgesi siyah-beyaz çizgili, kanatlarda beyaz noktalar bulunuyor. Dişilerde göğüs bandı daha dar ve kırık; genç bireylerde ise siyahımsı 'pullu' desenler görülüyor. Uzun siyah gagası 'hançer' görünümünde.

Yaşam Alanı Su Kenarları

Alaca Yalı Çapkını genellikle: Büyük nehir kenarlarında, göllerin çevresinde, lagünlerde, kumlu-kayalık kıyılarda, tatlı ve acı su birikintilerinde yaşam sürüyor. Suya yakın çalılar, ağaçlar, direkler ve kayalık çıkıntılar tür için doğal tünek görevi görüyor.

Yuvası ve Üreme Davranışları

Tür, genellikle su kenarındaki toprak zemine yaklaşık 1 metre derinliğinde yuva kazar. Dişi 4-5 parlak beyaz yumurta bırakır. Kuluçka yaklaşık 18 gün sürer ve her iki ebeveyn yavruların bakımına katılır. Yavrular yuvada yaklaşık 3 hafta kalır ve bireyler bir yıl içinde erginliğe ulaşır.

Avlanma Anında Görüntülendi

Doğa Fotoğrafçısı Ferit Gölgül'ün kayda aldığı görüntülerde, kuşun çay üzerinde avlanırken suya dalıp çıktığı görülüyor. Gölgül, bu kaydın Adıyaman'ın kuş türleri açısından önemli bir ilk olduğunu belirtti.

Beslenmesi

Alaca Yalı Çapkını ağırlıklı olarak: Küçük balıklar, suda yaşayan böcekler, yengeç ve kerevit türleri, kurbağalar, yumuşakçalar ile besleniyor. Keskin görüşü ve hızlı dalışıyla avını su yüzeyinden veya su içine dalarak yakalıyor.

Bu gözlemle birlikte, Adıyaman'ın yaban hayatı envanterine yeni bir tür daha eklenmiş oldu. Doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PERRE