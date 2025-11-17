'Sayın Bakanımız Her Zaman Adıyaman'ın Yanında Oldu'

Konuşmasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek başlayan Kurt, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihî eserler için yürütülen restorasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kurt, Adıyaman Ulu Cami, Kab Camii, Besni Kurşunlu Camisi ve diğer tarihî yapıların rölöve ile restorasyon projelerinin tamamlandığını ve Koruma Kurulu tarafından onaylandığını belirtti.

'Çalışmaları Yakından Takip Ediyoruz'

Restorasyon sürecinin bizzat yerinde incelendiğini ifade eden Kurt, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Ulu Cami ve Kab Cami sadece birer ibadethane değil; Adıyaman'ın ruhunu, kimliğini yansıtan tarihî hazinelerimizdir.'

Tarihî Cumhuriyet İlkokulu Kültür Merkezi Oluyor

Doç. Dr. Resul Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihî Cumhuriyet İlkokulu binasının yeniden işlevlendirilme sürecini de aktardı.

Kurt, binanın hem İl Kültür Müdürlüğü hem de müze olarak düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

'Bu bina, Adıyaman'ın hafızasını yaşatan önemli bir kültür merkezi haline gelecek.'

Yeni Kütüphaneler İçin Talep: 'İlçelerimizin Buna İhtiyacı Var'

Kütüphane yatırımlarının devam ettiğini belirten Kurt, özellikle Merkez İndere, Kahta, Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerine modern ve kapsamlı kütüphaneler kazandırılması gerektiğini Komisyon'da dile getirdi.

'Adıyaman'ın 40.000 Yıllık Köklü Tarihi Var'

Konuşmasında Adıyaman'ın arkeolojik zenginliğine geniş yer veren Kurt, Perre, Palanlı, Haydaran ve Turuş'taki kazıların bölgenin tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim gördüğünü kanıtladığını ifade etti.

Palanlı Mağarası'nın MÖ 40.000'li yıllara,

Diğer bölgelerdeki buluntuların ise MÖ 3000'li yıllara uzandığını aktardı.

'Adıyaman Bir Açık Hava Müzesi Niteliğinde'

Milletvekili Kurt, Nemrut Dağı başta olmak üzere Adıyaman'ın dünya kültür mirası açısından sahip olduğu değerlere dikkat çekti.

Kurt, şehrin sahip olduğu kültürel hazineleri şöyle sıraladı:

Nemrut Dağı

Perre Antik Kenti

Arsemia

Cendere Köprüsü

Karakuş Tümülüsü

Kahta Kalesi

Kızılin Kanyonu

Safvan Bin Muattal Külliyesi

Bu eserlerin hem inanç turizmi hem de kültürel turizm açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

'Adıyaman'ın Kültürel Mirasının Hızla Ayağa Kalkması İçin Destek Sürmeli'

Konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinin sürmesi gerektiğini belirterek tamamlayan Kurt, Adıyaman'ın tarihî ve kültürel mirasının yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

