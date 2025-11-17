Deprem Sonrası Kullanılamayan Park Baştan Sona Yenilendi

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Trafik Parkı, 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar almış ve faaliyetine ara vermek zorunda kalmıştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan yenileme süreci kapsamında park, alt yapıdan üst yapıya kadar tüm unsurlarıyla yeniden düzenlendi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla park, çocukların trafik bilincini uygulamalı olarak öğrenebileceği, ailelerin ise güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

5 Bin 39 Metrekarelik Alanda Modern Trafik Eğitim Alanı

Ekim ayında başlayan tadilat sürecinde 5 bin 39 metrekarelik alanın tamamı yenilendi.

Yapılan çalışmalarda: Trafik eğitim pisti, Yürüyüş ve dinlenme alanları, Betonarme yapılar, Yeşil alan düzenlemeleri baştan sona elden geçirildi.

Parkın tasarımında estetik görünüm, fonksiyonellik ve güvenlik ön planda tutuldu.

Özellikle kadın ve çocukların parkı günün her saatinde güvenle kullanabilmesi amacıyla aydınlatma sistemleri güçlendirildi, açık alan tasarımlarında güvenlik kriterleri öncelikli hale getirildi.

'Depremin İzlerini Tek Tek Siliyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yenilenen Trafik Parkı'nın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet Mahallesi Trafik Eğitim Parkımız, depremin ardından en fazla zarar gören sosyal alanlarımızdan biriydi. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği ve trafik bilincini küçük yaşlarda kazanabileceği bu alanı yeniden canlandırmak bizim için çok önemliydi. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parkımızı modern, güvenli ve işlevsel hale getirdik. Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.'

Kaynak : PERRE