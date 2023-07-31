Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili yeni bir gelişmeyi daha İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrasında olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö'nün de yakalanmasıyla olayla ilgili şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit edildiğini belirterek, "Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.