İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları kapsamında 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu çalışmalara ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin personelin moral ve motivasyonunu artıracak şekilde tüm detaylar düşünülerek sonuçlandırıldığını kaydederek, "Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin yüzde 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar. Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10 bin polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.