İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Bakan Yerlikaya, Adıyaman Valiliğinde düzenlenen afet koordinasyon toplantısına başkanlık ederek, kentte yürütülen çalışmalar ve son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Ankara Elmadağ ilçesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Buraya gelirken uçakta Ankara'da üzücü bir haber aldık. Ankara Elmadağ ilçemizin içerisinde Makine, Kimya ve Barut Sanayi İmalat Atölyesinde üretim bandında meydana gelen bir tepkime, bir kaza olduğu söyleniyor. Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak. Ama 5 çalışanımız hakkın rahmetine kavuştuğu için ciğerimiz yandı. Ben mekanları cennet olsun diyorum, yakınlarına, mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından bizleri korusun diye temennide bulunuyorum" dedi.

"79 bin 411 ağır ve orta hasarlı yapı var"

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'da hayatın normalleşmesi adına yoğun şekilde çalışıldığını dile getiren Bakan Yerlikaya, kentteki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Adıyaman 6 Şubat depremlerinden gerçekten en çok etkilenen şehirlerimizden birisi. Şu anda tamamı arkadaşlarımız tarafından hasar tespiti yapılan bağımsız bölüm sayısı 269 bin 116. Bunlardan ağır ve orta hasarlı olan bağımsız bölüm sayısı 79 bin 411. Bunlarında 63 bin 844'ü konut, 8 bin 566'sı ise ticarethane. İlimiz genelinde 5 bin 953'ü yıkık, 2 bin 329'u acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 8 bin 282 enkaz bulunuyordu ve bunların tamamı kaldırıldı. 20 bin 201 olan ağır hasarlı binalarında 15 bin 609'unun yıkım ihalesi tamamlandı. Yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı, 2 ay gibi kısa bir zaman içerisinde bunların yıkım ve enkazların kaldırılmasını tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi depremzede vatandaşlarımıza kalıcı konutlara kavuşturmak temel hedefimiz bu. Şu ana kadar Adıyaman'da yapılacak olan 64 bin 500 konuttan 28 bin 934'ünün ihalesi gerçekleştirildi. Duamız inşallah bunları bu yıl içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek,"

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından konteyner kentleri de ziyaret etti.



Kaynak : PHA