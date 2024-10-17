1 milyon 78 bin aşkın üyesiyle önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Memur-Sen'in "Afete Hazır Türkiye Projesi Ulusal Zirvesi" programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, projenin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MEMUR-SEN Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları” projesinin kapanış programında konuştu

MEMUR-SEN’in, Türkiye’nin demokrasi mücadelesindeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve kamu çalışanlarının hak mücadelesiyle birlikte mazlumların ve mağdurların hakkını savunan bir vicdan hareketi olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin dört bir yanında emek ve ekmek mücadelesi veren tüm çalışanlara selamlarını iletti.

"MEMUR-SEN’in hamurunda fikir, düşünce, aksiyon ve erdem vardır" diyen Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ilk saatlerden itibaren 270 kişilik MEMUR-SEN’in; arama kurtarma ekipleriyle enkaz altında olanların yardımına koştuğunu ve 71 ildeki temsilcilikler vasıtasıyla bölgeye yüzlerce yardım Tırı gönderdiğini konukevi ve otelleri depremzedelere açtığını ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına nakdi yardımda bulunduğunu, binlerce çadır gönderdiğini ve aşevi hizmeti verdiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1846795300855247138

"Memur-Sen, 1 milyon 78 bini aşkın üyesiyle ülkemizin demokrasi mücadelesindeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Kamu çalışanlarının hak mücadelesiyle birlikte; mazlumların ve mağdurların hakkını savunan bir vicdan hareketidir" diyen Bakan Yerlikaya, "Genç Memur-Sen'in yürüttüğü "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları" projesi ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin bu alandaki duyarlılığını artırmak, geleceğimiz adına son derece önemlidir. Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Gençlerimiz, bu süreçte önemli bir rol üstleniyorlar. Bu projeden elde edilecek sonuçlar da, bizler için de yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.