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Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü

Operasyonda son teknoloji görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramalarda, kayalıklar arasında, evdeki gizli bölmeler gibi farklı yerlerde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G3 piyade tüfeği, 1 G1 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, 28 farklı silahlara ait şarjör, 882 farklı ebatlarda fişek, 1 hücum yeleği , 3 adet terör örgütü sembolü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Siverek’te 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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