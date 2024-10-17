Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Siverek’te 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda son teknoloji görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramalarda, kayalıklar arasında, evdeki gizli bölmeler gibi farklı yerlerde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G3 piyade tüfeği, 1 G1 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, 28 farklı silahlara ait şarjör, 882 farklı ebatlarda fişek, 1 hücum yeleği , 3 adet terör örgütü sembolü ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü
Vali Hasan Şıldak, operasyona ilişkin “Silah Kaçakçılığı İle Etkili Mücadelemiz Sürüyor” ifadesini kullandı.
Kaynak : PHA