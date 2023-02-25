Bakan Yanık, Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu'ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamada bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yanık, ülkeye ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Yanık, 6 Şubat'ın, ülke ve millet için üzücü bir zaman olduğunu, aynı gün içerisinde 2 büyük ve çok yıkıcı depremin meydana geldiğini, devamında da artçılarla bir deprem sürecinin yaşandığını belirterek, "Can kayıplarımız var yaralılarımız var ama hızlıca inşallah devlet millet el ele bu yaraları saracağız." diye konuştu.

Milletin, devletin depremzedelerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, onların her ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ayni yardımlar ve psikososyal destek çalışmalarının doğrudan Bakanlığın sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, psikososyal destek ekiplerinin, afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikada sahada olduğunu, deprem sürecinde bunun böyle olduğunu anlattı.

Deprem bölgesinde ve depremzede vatandaşların yoğunluklu olarak nakil oldukları illerde yoğun ve kesintisiz bir şekilde psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve sonraki süreçte ihtiyaç duyacakları sosyal hizmet biçimlerinin tespiti noktasında arkadaşlarımız çok yakından çalışıyorlar. Deprem bölgesi ve dışarıdaki yoğun noktalar dahil olmak üzere 7 bine yakın psikososyal destek personelimiz şu anda sahada. 1500'e yakın araçla depremzede vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmetlerini sağlıyoruz. Öbür taraftan deprem bölgesinde ayni yardımlar sorumluluğumuzda. Bugün itibarıyla 86 depo ve 17 yurt dışından gelen yardımları topladığımız depo olmak üzere ayni yardım depolarımız bölgede. Bugün itibarıyla 203 sosyal marketimiz; vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını gidip oradan karşılayabildikleri sosyal marketlerimiz. Buralara gelemeyenler için 5 ayrı gezici sosyal marketimizde vatandaşlarımızın ısınma, battaniye, gıda ve benzeri sarf malzemeleri, bebekler için ihtiyaçlar, kadınlar için ayrıca hijyen maddeleri gibi bütün her türlü insani sarf malzemeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Karşılamaya devam ediyoruz."

Bakan Yanık, "asrın felaketi"nden bahsedildiğine dikkati çekerek, "Gerçekten büyük bir felaketin içerisinden geçiyoruz ama bizim milletimiz güçlü, devletimiz elhamdülillah güçlü, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak noktasında elinden geleni yerine getiriyor. Sürece yaygın bir biçimde de hem barınma hem yerleşme hem eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yine yerine getireceğiz." dedi.

"Yaraları saracağız"

Bu süreçte desteğini esirgemeyen vatandaşlara, yardımseverlere, uluslararası kuruluşlara, dünyanın dört bir tarafından arama kurtarma çalışmalarına katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Yanık, "Yaraları saracağız, yara ağır ama saracağız. Sarmaya başladık. İnşallah süreç içerisinde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tamamlamaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yanık, farklı meslek gruplarından 23 psikososyal destek personelinin bugün Kocaeli'den Hatay'a gideceğini aktararak, bölgede personelin dönüşümlü olarak görevlendirildiğini ve oradaki hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamasının ardından Bakan Yanık, Kassel Çocuk Evleri Sitesi'ndeki depremzede çocukları da ziyaret etti.