Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatın kaybettiği helikopter kazasında yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Düşen helikoptere yardım için giden ilk ekibin Türkiye olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Uraloğlu, kaza yerinin tespiti için çok hızlı aksiyon aldıklarını söyledi.

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ ALAN BİZİM DENİZ VE HAVA ARAMA KURTARMA SORUMLULUK SAHAMIZ İÇERİSİNDE

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin duyulduğu ilk andan itibaren komşu ülke olarak harekete geçtiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Helikopterin düştüğü alan bizim deniz ve hava arama kurtarma sorumluluk sahamız içerisinde bulunduğu için bütün hava ve bütün deniz araçlarının sinyallerini de biz takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik, ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer, ama düşmedi" dedi.

İŞBİRLİĞİ NOKTASINDA SÜRECE KATKI SAĞLADIK

Aldıkları bilgiler doğrultusunda ilk etapta gerek Milli Savunma Bakanlığımız, gerek Genelkurmay Başkanlığımız gerekse de AFAD ile gerekli işbirliği noktasında sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "En son Akıncı İHAnın tespiti üzerine maalesef helikopterdekilerin tamamının rahmetli olduğu yönünde bilgi aldık. Bu kazalar gerçekten üzücü kazalar, ama hava güvenliğinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği sonuçlarını ortaya koymaktadır. Tekrar Sayın Reisiye Allahtan rahmet, kardeş İran halkına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu olayın kaza olup olmadığının sorulması üzerine de, "İlk bilgiler havanın sisli olduğu, dolayısıyla bir kaza olduğu şeklinde" yanıtını verdi.

Bakan Uraloğlu, İran'da kabinenin toplandığıyla ve bir seçim sürecinin yaşanacağının bilgisini aldıklarını da dile getirdi.