İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamayacağını belirterek, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

Bursa’daki futbol müsabakasında,

futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023

Hatırlanacağı gibi, karşılaşma sırasında açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartları sosyal medyada yankı buldu.