Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak'ta Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevusu Sistemi'ne üniversite hastanelerin dahil edileceğini belirterek, “Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz” dedi.

Yozgat ve Denizli pilot iller arasında

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil; milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA