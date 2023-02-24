Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerine yaptığı ziyarette ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, özgün mimarisi ile inşa edilecek Köy Evleri'ne ilişkin modelleri sosyal medya hesabından görücüye çıkardı.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Toplamda 73 bin 972 adet inşa edilecek köy evlerinin; 701'i Adana'ya, bin 378'i Osmaniye'ye, 13 bin 16'sı Kahramanmaraş'a, 9 bin 896'sı Adıyaman'a, 386'sı Elazığ'a, 2 bin 927'si Diyarbakır'a, 2 bin 81'i Şanlıurfa'ya, bin 2'si Kilis'e ve 15 bin 59'u ise Hatay'a yapılması planlandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1629046379275251712