Adıyaman Valiliği Konferans salonunda düzenlen koordinasyon toplantısına Bakan Kurum'un yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bakanlık Bürokratları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrası Bakan Kurum, İndere Emlak Konut Şantiye alanında incelemede bulundu.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat 202'te Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük felaketi yaşadığını ve bugün adeta, orta büyüklükteki bir ülkeyi yeni baştan inşa ettiklerini belirterek, "Şu anda 21'inci yüzyılın en büyük konut üretimi sürecinin içerisindeyiz. Bugün 11 ilimizde; 276 bin konut, dükkân ve ofisimizin yapımına devam ediyoruz. 4500'e yakın köyümüzde; evlerimizi özgün mimarisi ile inşa ediyoruz. Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap, etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak" dedi.

Dün akşam saatlerinde geldiği Adıyaman'da temaslarını sürdüren Bakan Murat Kurum, sabah saatlerinde İndire bölgesinde yapılan afet konutlarında incelemelerde bulundu. Beraberinde Adıyaman Valisi Osman Varol ve yerel yöneticiler ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, konutlardaki son aşamaya ilişkin bilgiler aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'de 85 milyon vatandaşın kalbinin depremzedeler ile birlikte attığını ifade etti ve kendisinin de ekibiyle 11 ilde depremzedelerin dizinin dibinde olduklarını söyledi. Deprem felaketinin ardından millete daima bölgede olacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Bu sözümüzü tutmak için; göreve gelir gelmez ilk ziyaretlerimizi bölgeye yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk dakikalardan itibaren; tek gündemimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak oldu. Kaybedecek tek bir saniyemiz yok ve bunun için de her işimizde hızlı hareket ediyoruz. Adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Bölgemizin yarınlarına siyaset üstü bir anlayışla yaklaşıyoruz. Kimseyi, hiçbir ilimizi birbirinden ayırmıyoruz. Tek hedefimiz, depremden etkilenen 14 milyon vatandaşımızın yaralarını bir an önce sarmak. Bu nedenle; tüm yerel dinamiklerle birlikte hareket ediyoruz. Kararlarımızın tümünü istişareyle alıyoruz" diye konuştu.

"Orta büyüklükte bir ülkeyi yeni baştan inşa ediyoruz"

6 Şubat 2023 depremlerinin Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük felaket olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün adeta, orta büyüklükteki bir ülkeyi yeni baştan inşa ediyoruz. Şu anda 21'inci yüzyılın en büyük konut üretimi sürecinin içerisindeyiz. Bütün kurumlarımız büyük bir kararlılık ve işbirliği içinde; Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm seferberliği için koşturmaya devam ediyor. Bir yandan yerin üstünde; eğitimden sağlığa, kültür ve turizm, spor ve sanayiye kadar her alanda tesislerimiz üretilirken; bir yandan da yeni yollarımız, yuva ve işyerlerimiz yapılıyor. Yine yerin altında; binlerce kilometrelik altyapı, su, kanalizasyon, doğalgaz hattı yenileniyor. Bugün 11 ilimizde; 276 bin konut, dükkân ve ofisimizin yapımına devam ediyoruz. 4500’e yakın köyümüzde; evlerimizi özgün mimarisi ile inşa ediyoruz. Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. Hamdolsun şu an bölgede; her alanda önemli mesafeler kat ettik, çabalarımızın meyvesini almaya başladık. Her geçen gün binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuştuğu, güzel bir süreci yaşıyoruz. Çok daha hızlı çalışacağız, süratle mesafe kat edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap, etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak."

Adıyaman'da şu ana kadar 8 bin 174 konut ve işyerinin teslim edildiğini, 45 bin 444 konut ve iş yeri inşasına devam edildiğini dile getiren Kurum, "Evet, bu yuvalarımızı yapıyoruz. Ama biz, tek boyutlu, sadece bina yapan bir dönüşüm anlayışına sahip değiliz. Aksine çok boyutlu dönüşüm yaklaşımına sahip bir kadroyuz. Hayatın her alanını güzelleştirmenin derdindeyiz. İnşallah bu yeni yuvalarda; hem çevremizi koruyacak, hem de vatandaşımıza en yüksek yaşam kalitesini sunacağız" dedi.

"Deprem bölgesini ayağa kaldırmak bizim davamızdır"

Tüm çabalarının deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak olduğuna işaret eden Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması bizim derdimdir, bizim davamızdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; deprem bölgesinin yaraları sarılıncaya kadar birinci gündem maddemiz her zaman afetzede kardeşlerimiz olacaktır. 11 ilimizdeki kardeşlerimiz olacaktır. Buradaki her bir kardeşim bize, depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin emanetidir. Biz bu emaneti korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla yalnız hissetmeyecek; çünkü kimseyi geride bırakmayacağız. Devletin eli her zaman kardeşlerimizin omuzunda olacak. Her tuğla ve harçla birlikte umudumuzu da yeniden öreceğiz. İnşallah tüm şehirlerimize, köylerimize, bolluk bereket geri dönecek, o mutlu mesut güzel günlere yeniden kavuşacağız. 2025 yılından itibaren bu bölge deprem bölgesi olarak anılmayacak. Tam aksine; mutlu insanıyla, güçlü altyapısıyla, sağlıklı konutlarıyla, stratejik konumuyla, Türkiye’nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak. Ekonomide, istihdamda, sanayide, ticarette, tarih ve kültürde yaptığı atılımlarla 11 ilimiz Anadolu’nun yükselen yıldızı olacak. Asrın felaketini biz yaşadık, asrın kalkınmasını da biz başaracağız."

Bakan Kurum, daha sonra deprem konutlarını inceleyerek, Mara ve Musalla Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanlarını inceleyerek, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını incelemek üzere ayrıldı.

Kaynak : PHA