Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin sadece Adıyaman genelinde; toplam 803 makine ve bine yakın personel ile çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Bakanlığın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yabancı havayolu işletmelerine verilecek uçuş izinlerinin işlem süresinin kısaltıldığı ve 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında insani yardım amacıyla yurt dışından gelen 690 hava aracına uçuş izni verildiği aktarılan Karaismailoğlu, "Tahliye seferleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, afet bölgesine görevli personel gidiş-gelişi devam etmektedir. Ayrıca, ekiplerimiz yüzlerce depremzedeyi sağ olarak göçük altından çıkardı. Özellikle Hatay'a ulaştırılacak yardımlarda denizyolu çok etkin rol oynadı. Yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkanı şu anda sağlıyoruz. Denizyolu ile de depremzedemizin bölgeden tahliyesi sağlandı. Bu arada, Katar'dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemiler de İskenderun Limanına vardılar. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz de Bakanlığımızın projelerinin yürütüldüğü şantiyelerden iş makineleri ve 2 bin personel ile hızlıca deprem bölgesine yardıma koştu. İletişim ihtiyacı konteyner kentler ve çadır kentler de mobil, fiber, uydu ve Wi-Fi altyapıları ile destekleniyor. Türksat tarafından 163 noktada uydu ve Wi-Fi kurulumu tamamlandı. Türk Telekom ve Turkcell tarafından fiber ve Wi-Fi kurulumu illerde yapılmaktadır. PTT bünyesinde hizmet veren mobil araçlar afetin yaşanmasıyla birlikte süratle bölgeye gönderildi. Faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.

Deprem bölgesinde temel ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım amaçlı bireysel gönderilerin ücretsiz kargo kabulünün PTT tarafından ücretsiz kargo taşıma kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam ettiğini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "183 yıldır bu milletin hizmetinde olan PTTmiz, bu olağanüstü dönemde de her kademeden çalışanıyla vatandaşlarımızın yanında olmayı başarmıştır, olmaya da devam etmektedir" dedi.

Bu aradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'ın yüzde 95'ine kaynağından su verildiğini belirterek, bunun yanı sıra içme suyu stoklarında da eksik olmadığını açıkladı.