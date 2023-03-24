Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 29 Ekim 2021’de, 4714 sayılı “Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar’ın” Resmi Gazete’de yayımlandığı anımsatıldı. Bu karar doğrultusunda Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun dün Ankara’da ilk toplantısını gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, “Kurulun ana amacı, Lojistik Ana Planı’nın (U2053) hayata geçirilmesi, plan dahilindeki lojistik altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin önceliklendirilerek inşa süreçlerinin takip etmektir. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ana hedefi; coğrafi stratejik avantajlarımızı sonuna kadar kullanarak Türkiye’nin her bölgesinde planlı bir yatırım planı dahilinde, entegre bir ulaştırma altyapısını kurmak ve güçlendirmektir. İnsan, yük ve veri taşımacılığının en yüksek standartlarda yapılmasını dijitalleşme, mobilite ve lojistik eksenlerindeki planlamaların hayata geçirilmesiyle sağlamak, bu kapsamdaki en temel amaçtır” ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda AFET lojistiği ele alındı

Ulusal ve uluslararası ekonomik fırsatları en verimli şekilde değerlendirme kabiliyetine ve rekabet avantajına sahip bir entegre ulaştırma sisteminin önemine dikkat çekilen açıklamada, Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun, ilk toplantısında, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha ortaya çıkan “Afet Lojistiği” ve “Afet Risk Yönetimde Ulaştırma ve Lojistik Prensipleri” konularının da tüm paydaşlarca ele alındığı aktarıldı.

Yeni lojistik merkezi Kocaeli’de 800 hektar alana kurulacak

Toplantıda; ayrıca Türkiye’nin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kocaeli ve Gaziantep’te yeni lojistik merkezlerin kurulmasının kabul edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kocaeli ve Gaziantep’e kurulacak lojistik merkezlerin ülkemizin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacaktır. Petrol-madencilik, gıda-içecek ve otomotiv sanayi ürünleri gibi katma değerli gruplarının, Kocaeli’nin yük hareketliliğinde en fazla paya sahip yük grupları olduğu görülmektedir. Kocaeli’de, bu yıl 74 bin ton olan toplam günlük üretim miktarının, 2023 yılında yaklaşık yüzde 90 artarak 141 bin tona çıkacağı, 130 bin ton olan toplam günlük çekim miktarının ise 2053’te yüzde 85 artarak 240 bin tona çıkacağı öngörülüyor. U2053 ışığında yapılan modellemede; başta Kocaeli Körfezi olmak üzere İstanbul’a önemli katkılar sunacak merkezin 800 hektar üzerine kurulması planlanıyor.”

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli sanayi merkezi

Türkiye ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayisinin önemli merkezlerinden ve ağır taşıt trafiğinde transit geçişlerin çok yüksek olduğu Gaziantep’in Şehitkamil bölgesinde de lojistik merkezin kurulacağı bildirilen açıklamada, Türkiye’nin ulaştırma politikasının temel amaçlarına uygunluğunun yanı sıra bölgenin yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için de önemli bir adım olacağı vurgulandı. Açıklamada, “Gaziantep’in yük çekimindeki yıllık artış, yük gruplarına göre incelendiğinde; ‘tarım-orman-balıkçılık’ en fazla paya sahiptir ve 2053 yılına dek yapılan projeksiyonda yükü yüzde 102 artacağı hesaplanmıştır. Yine ‘gıda-içecek’ grubuna ait yük çekiminin yüzde 84, ‘kömür-petrol-madencilik’ grubuna ait yük çekiminin ise yüzde 39 artacağı öngörülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Yeni iki lojistik merkez ekonomimize önemli katkılar sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “Bu iki ilimizde kurulacak lojistik merkezler, ülkemizin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacak. Gaziantep ve Kocaeli ekonomisi daha güçlü olacak” dedi.

Kovid salgını ve Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaşın uluslararası ticaretin yeni bir döneme girmesine neden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını aktardı. Karaismailoğlu, “Dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefiyle birlikte çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde ülkemizi daha da ileriye taşımak için hem deprem bölgesinde hem de diğer illerimizde projelerimizi sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak : PHA