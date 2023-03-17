Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailesinin barındığı dağ eteğindeki evlerinin bahçesine yerleştirdikleri konteyner sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Fatma Tekdal ile kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı.

Dün akşam hava kararınca arama çalışmalarına ara verilirken bugün ise sabahın ilk ışıklarında arama çalışmaları tekrardan başladı. 25 kilometrelik alanda 160 kişilik ekip arama çalışmaları devam ederken Fatma Tekdal'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarında jandarma, polis ve dalgıç polislerde katılırken, ekipler uzun çubuklar ile bataklıkta arama yapmaya başladı. Aramada hassas burunlu köpekler de kullanırken bölge drone ile havadan kontrol ediliyor. Bölgede arama çalışmaları 160 kişilik ekipler devam ederken dağ eteklerinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Bakan Karaismailoğlu: 522 personelle arama yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Adıyaman'da katıldığı bir toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bölgede yıllardır görülmemiş yoğunlukla yaşanan yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara titizlikle devam edildiğini belirterek, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personel ile ilk andan itibaren; 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıç ile arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak : PHA