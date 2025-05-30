Makine alımına yüzde 25, yatırım tutarına yüzde 15 destek

Kacır, yeni sistemde öz kaynakla yapılan makine alımlarında, makine bedelinin yüzde 25’i, yatırım toplamının ise yüzde 15’i oranında destek verileceğini bildirdi. Bu kapsamda yatırımcılara en fazla 240 milyon TL’ye kadar teşvik sağlanabilecek. Ayrıca, yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan arasında faiz veya kâr payı desteği verileceği açıklandı.

Kurumlar Vergisi indirimi yüzde 50’ye çıkıyor

Yeni teşvik sisteminde yatırımcılara yönelik Kurumlar Vergisi indirimi de artırıldı. Yatırımın büyüklüğü ve sektörel önceliğe göre yüzde 20 ila yüzde 50 arasında vergi indirimi uygulanacak. Böylece yatırımcıların finansman yükü azaltılırken, özel sektörün yatırım iştahının artırılması hedefleniyor.

Seçici ve odaklı teşvikler geliyor

Kacır, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin önceki uygulamalardan farklı olarak daha seçici ve odaklı olacağını belirtti. Desteklerin özellikle üç ana başlıkta yoğunlaştırılacağını söyledi:

Teknolojik Hamle: Yüksek katma değerli üretim

Yerel Kalkınma Hamlesi: Her şehirde 4 stratejik yatırım alanı

Stratejik Hamle: Dış ticaret dengesini iyileştirici, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımları

İstihdam teşviklerinde bölgesel öncelik

Güncellenen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çerçevesinde 6 bölgeli kademeli istihdam teşvik sistemi uygulanacak. Özellikle 6. bölge illeri, depremden yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki şehirler öncelikli olacak. Bu bölgelerde:

OSB’lerde çalışanların SGK işveren primleri 14 yıl,

Çalışan primleri 10 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Kalkınma farkını azaltmak amacıyla 289 daha az gelişmiş ilçe, bir üst bölge teşviklerinden yararlanacak.

Genel teşvikler kaldırıldı, hedef sektörler belirlendi

Bakan Kacır, Genel Teşvik Sistemi’nin kaldırıldığını ve artık sadece "Hedef Sektörler" başlığı altında yer alan yatırım alanlarının destekleneceğini duyurdu. Kapsam dışı sektörlerdeki yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı. Bu adım, yerli makine üreticilerini koruma amacı taşıyor.

Sanayide Anadolu’ya yönelim teşvik edilecek

Yeni sistem kapsamında, 1. bölgedeki sanayi yatırımlarının 4., 5. ve 6. bölgelere taşınması halinde, taşınılan bölgedeki teşviklerin uygulanacağı duyuruldu. Bu düzenleme ile özellikle Marmara Bölgesi’nden Anadolu’ya sanayi göçü teşvik edilecek.

OSB ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlar için bir üst bölge teşvikleri uygulanacak. Böylece planlı sanayileşmenin desteklenmesi ve dengeli kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

Sistem 2030 yılına kadar geçerli olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, 31 Aralık 2030 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Programın, üretim, ihracat ve istihdamın artırılmasına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA