Cinayete ilişkin ağır ceza süreci onanmıştı

21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra 19 gün boyunca aranan Narin Güran’ın cansız bedeni, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla örtülmüş halde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılmıştı. 28 Aralık 2024’te görülen duruşmada, anne, amca ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

20 Mayıs 2025’te, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararları oy çokluğuyla onayladı. Ancak mahkeme başkanı karar metnine muhalefet şerhi koyarak, delillerin yetersizliği ve bazı teknik raporların eksikliği gerekçesiyle kararın bozulması gerektiğini belirtti.

‘Suçluyu kayırma’dan açılan davada 15 sanık yargılanıyor

Narin Güran cinayeti sonrası, yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında, aralarında aile üyeleri ve yakınlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla dava açıldı. Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanıklar şöyle:

Tutuklu sanıklar: Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya

Tutuksuz sanıklar: Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran

Suça sürüklenen çocuklar: M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15)

Ayrı ayrı açılan iki dosya daha sonra birleştirilerek tek dosyada yargılamaya devam edildi.

Aile Bakanlığı ve UCİM davaya müdahil oldu

Davanın ilk duruşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM) de müdahil olma talebinde bulunarak davaya katıldılar.

Savcı 5 yıla kadar hapis istedi

25 Nisan’da görülen ikinci duruşmada 5 jandarma personeli ve 2 elektrik şirketi çalışanı tanık olarak dinlendi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, esas hakkındaki mütalaayı sunmak için süre istemişti. Sonrasında hazırlanan mütalaada savcı, sanıklar hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu

Bugün sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 6 tutuklu sanık ile birlikte toplam 15 sanığın yargılandığı duruşmaya, sanıkların avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM’in temsilcileri de katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından sanıklar ve avukatları savunmalarına başladı. Mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi.

Kaynak : PHA