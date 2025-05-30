Bu çıkışla birlikte CHP, İYİ Parti ve Gelecek-YRP blokunun da destek vermeyeceğini açıklamasıyla birlikte yeni Anayasa’ya karşı çıkan parti sayısı dörde yükseldi.

Erbakan: “Kişiye özel Anayasaya karşıyız”

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut Anayasa'nın 12 Eylül döneminden kalma ve çok sayıda değişiklikle “yamalı bohçaya” dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Daha demokratik, özgürlükçü, hukuku üstün tutan ve insan haklarını ön plana alan bir Anayasa’ya elbette karşı değiliz. Ancak mesele, Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçmek ve bu süreci kolaylaştırmak için kişiye özel bir Anayasa yapmaksa, buna karşı olacağımızı ifade etmek isterim.”

Erbakan, Meclis’in güçlendirilmesi, başkanlık sisteminin demokratikleştirilmesi ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesisi gibi amaçlarla yapılacak anayasal çalışmalara destek verebileceklerini söyledi, ancak “kişisel çıkarları önceleyen” bir sürece karşı olduklarını net şekilde dile getirdi.

Davutoğlu: “Otoriter anayasaya ihanet gözüyle bakarız”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise konuşmasında, yeni anayasa tartışmalarının “taktiksel bir gündem değişikliği” olduğunu savundu. Davutoğlu, geçmiş referandumların ekonomik ve siyasi sonuçlarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nı bir kez daha seçtirmeyi amaçlayan, iktidarın aşırı gücünü tahkim eden ve yürütmeyi tek kişiye indirgeyen bir anayasa girişimini Türkiye’ye ihanet olarak görürüz.”

“Gerçekten demokratik, insan haklarına dayalı, güçler ayrılığını esas alan, kimsenin çıkarı için değil milletin ortak geleceği için yapılacak bir anayasa olması gerekir. Ancak iktidar çevresinden gelen sinyaller bunun aksine.”

Davutoğlu, 2017 referandumuyla getirilen başkanlık sisteminin faturasının hâlâ ödendiğini vurgularken, yeni bir anayasa dayatmasının ekonomik ve toplumsal sorunların üzerini örtmeye yönelik bir hamle olduğunu dile getirdi.

CHP ve İYİ Parti de veto etmişti

Yeni Anayasa tartışmalarına daha önce de CHP ve İYİ Parti net şekilde karşı çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kemerlerinizi bağlayın, bir kere daha yere çakılacağız” sözleriyle anayasa çıkışlarını eleştirirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Türkiye, bir kişinin ölene kadar yönetmesi için rehin alınamaz” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti: “Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı var”

Öte yandan, AK Parti ve MHP’nin süreci desteklediği bilinirken, DEM Parti ise anayasa değişikliğini prensipte olumlu bulduğunu açıklamıştı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Türkiye’nin demokratik, özgürlükçü, eşitlik temelli yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı var” demişti.

Yeni Anayasa tartışmaları şekilleniyor

Meclis aritmetiği ve siyasi pozisyonlar göz önünde bulundurulduğunda, iktidarın yeni Anayasa’yı referanduma götürebilecek çoğunluğu bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak muhalefet partilerinin net muhalefetiyle, sürecin siyasi gerilimlere ve ittifak dengelerine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

Kaynak : PHA