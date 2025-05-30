Başvuru Bugün Yapılıyor

DEM Parti yetkilileri, Çandar’ın adaylık dilekçesini bugün saat 14.45’te TBMM Genel Sekreterliği’ne sunacak. Böylece DEM Parti, TBMM Başkanlığı seçimlerine kendi adayıyla katılacağını resmen ilan etmiş olacak.

Seçim Takvimi İşliyor: Oylama 3 Haziran’da

Meclis Başkanlığı için seçim süreci 28 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Meclis İçtüzüğü gereğince beş günlük başvuru sürecinin ardından, 3 Haziran 2025 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda gizli oylama ile seçim yapılacak.

Oylama Usulü: Üç Turlu Seçim

1. ve 2. Turda: Adayın seçilebilmesi için 600 milletvekilinin üçte ikisinin (400 oy) desteğini alması gerekiyor.

3. Turda: Seçilmek için salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak.

Üçüncü turda da sonuç alınamazsa en çok oyu alan iki aday dördüncü tura kalacak ve bu turda en fazla oyu alan aday TBMM Başkanı seçilecek.

Cengiz Çandar Kimdir?

Gazeteci-yazar kimliğiyle tanınan Cengiz Çandar, 2023 genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti listesinden İstanbul milletvekili seçilmişti. Uzun yıllar boyunca gazetecilik yapan ve dış politika yazılarıyla bilinen Çandar, özellikle Ortadoğu politikaları üzerine uzmanlaşmış bir isim olarak öne çıkıyor.

DEM Parti’nin Cengiz Çandar’ı aday göstermesi, partinin hem Meclis’teki siyasal temsiliyet iddiasını hem de kurumlar düzeyinde görünürlüğünü artırma stratejisi olarak değerlendiriliyor. Seçimin sonucunun, Meclis aritmetiği içinde belirleneceği ve Cengiz Çandar’ın sembolik olarak partisini temsil edeceği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA