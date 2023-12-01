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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir yakın koruma ekibinde bulunan Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Göktaş Musa Erdem'in görev esnasında trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

Göktaş, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."

Şehit Musa Erdem, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Elbeli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



Kaynak : PHA