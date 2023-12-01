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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda görevli polis memuru Musa Erdem, Ankara'da; görevi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Musa Erdem Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı törenle ebedi istiratgâhına uğurlandı.

Görevi başında trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi'ndeki Dikmen Caddesi'nde bir aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Bakan Göktaş, evden çıkıp aracına binerek ayrılırken, koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem, yanında bulunan diğer koruma polis ile yolun karşısındaki otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada sürücüsü aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı. Karşı şeride savrulan Erdem, 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak Erdem'i çıkardı. Erdem, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Musa Erdem Cumhurbaşkanlığı önünde düzenlenen törenin ardından uçakla Adıyaman Havaalanına getirildi. Şehit Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu yakınlarının eşliğinde Kahta ilçesine bağlı Elbeyi köyüne getirildi. Köy meydanında düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, bakan yardımcıları, silah arkadaşları, anne Safiye ile babası Aslan Erdem, eşi Didem Erdem çocukları Asaf Erdem (5) ve Amine Erdem (1) ile yakınları katıldı.

İkindi namazı sonrası Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Musa Erdem gözyaşları arasında Menzil köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak : PHA