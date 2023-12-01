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Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın yeniden Adıyaman ilkesiyle gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesine bağlı müdürlükler şehri daha yaşanılabilir bir hale getirmek adına çalışmalarına hız verdi..

Kentin farklı bölgelerinde asfalt, yama, kaldırım döşeme, bakım ve onarım gibi çeşitli alanlarda aktif şekilde faaliyet gösteren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle zarar gören yolların onarımı, asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla araçların daha konforlu seyahat edebilmesi için tam mesai yapıyor. Diğer yandan da yaya güvenliği için kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın önceliği olan "Yeniden Adıyaman" ilkesi doğrultusunda gece gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten yetkililer, “Adıyamanlı vatandaşlarımızın yaya veya araçla ulaşım konusunda zorluk yaşamamaları için ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şuan kent merkezinin farklı noktalarında asfalt serimi, yama, kaldırım döşeme, bakım ve onarım işlemleri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’ın hassasiyetle üzerinde durduğu yeniden Adıyaman ilkesini yerine getirmek ve Adıyaman’ı daha iyi yerlere taşıyabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.” sözlerini dile getirdi.

Kaynak : PHA