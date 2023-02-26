Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamalarda, deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi konusunda da yargı görevi yapanların büyük bir yoğunluk içerisinde 7/24 esaslı çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Bakan Bozdağ, deprem dolayısıyla yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen başlatıldığını belirterek, "Bu kapsamda adli soruşturmalar dolayısıyla ceza soruşturmasına esas olmak üzere adli soruşturmalara konu olan binalardaki delil tespitlerinin de önemli ölçüde tamamlandığını buradan ifade etmek isterim. Şu anda Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya dışındaki illerimizde delil tespit işlemlerinin ceza soruşturması kapsamında tamamlandı" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE 7 BİN 598 BİNADA DELİL TESPİTİ TAMAMLANDI

Delil tespit işlemlerinin büyük gayretle devam ettiğini kaydeden Bakan Bozdağ, "Önemli ölçüde oralarda da sona yaklaşılmıştır. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları, bilirkişiler ve Cumhuriyet Savcımızın gözetiminde bilirkişilerce delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir. Aksi yönde beyanların hiç birinin gerçeği yansıtmadığını buradan ifade etmek isterim. Şu ana kadar Cumhuriyet Savcılıklarımız ile bu kapsamda 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle delil tespiti yapıldığını ifade etmek isterim" dedi.

ADLİ VERİLER, YAĞMA KONUSUNDAKİ ALGI OPERASYONLARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkinde adli soruşturmaların kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına bakıldığında 351 vaka olduğunu gördüklerini ifade eden Bakan Bozdağ, "Bu vakalar da 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Yağma konusuna gelince bugüne kadar depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4’tür. Tutuklu sayısı da 4’tür. Özellikle ifade etmek isterim ki yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır. Tabi sanki vatandaşlarımızın böyle bir eğilimi varmış gibi bir algı gayreti içerisine girenler de oldu. Bu kapsamda şuana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA ARZIMIZDAN SONRA KONU TBMM GÜNDEMİNE GELECEKTİR

Özellikle deprem felaketinin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı önemli ölçüde gözden geçirmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bakan Bozdağ, deprem döneminde yaşanan zorluklardan sıkıntılardan istifade ederek, haksız kazanç elde etmek isteyen gayri ahlaki, gayri hukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni dönemde, yeni bir yaptırım uygulamasına geçileceğini söyledi.

"Örneğin kiraya vermek istiyor, kiralar beş liraysa yirmi liradan kira yapıyor ya da nakliye üç liraysa on liradan götürüyor. Kendileri için gayri meşru kazanç elde etmeleri için fırsat görenlere karşı hukuk gereğini yapacaktır" diyen Bakan Bozdağ, "Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacaktır. Böylesi zamanda uygulama imkanı bulacak. Örneğin sağlık nedeniyle salgın oldu, burada da bu dönemde de benzer şeyleri yapanlar başka başka işlerde oldu, gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil. Onun için de arkadaşlarımız çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arzımızdan sonra bu konuyu inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin gündemine gelecektir" diye konuştu.