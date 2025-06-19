Türkiye'nin yenilenebilir ve nükleer enerji vizyonu St. Petersburg’daki uluslararası oturumda gündeme geldi

Yenilenebilir yatırımlar, yerli üretim ve nükleer vizyon masaya yatırıldı

Sosyal medya hesabından oturuma dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji güvenliğine ilişkin politikalarını ve uzun vadeli stratejik yaklaşımını katılımcılarla paylaştıklarını bildirdi. Bayraktar şu ifadelere yer verdi:

“Küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan krizlerin enerji arz güvenliğinde kaynak çeşitliliğini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çektik. Türkiye’nin bu noktada arz güvenliği yaklaşımını, artan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, yerli kaynak üretimindeki ilerlememizi ve nükleer enerji vizyonumuzu katılımcılarla paylaştık.”

Enerji diplomasisinde istikrar ve işbirliği vurgusu

Bayraktar, özellikle enerji diplomasisinde Türkiye’nin rolüne dikkat çekerek, bölgede yaşanan tüm gerilim ve belirsizliklere rağmen karşılıklı faydayı esas alan, istikrara ve işbirliğine öncelik veren bir yaklaşım sergilediklerini belirtti.

“Bölgemizde yaşanan gerilim ve belirsizliklere rağmen enerji diplomasimizi karşılıklı faydayı esas alan, istikrar ve işbirliğini önceleyen bir anlayışla yürütmeye devam ettiğimizi vurguladık.”

Uluslararası forumda enerji dönüşümü tartışıldı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda düzenlenen oturumda enerji üreticisi ve tüketicisi ülkelerden bakanlar, küresel enerji piyasasında yaşanan dönüşüm, fiyat istikrarı, yeşil enerji yatırımları ve enerji güvenliği gibi konuları masaya yatırdı. Forum, Rusya’nın yanı sıra çok sayıda ülke temsilcisiyle enerji alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye zemin oluşturdu.

Kaynak : PHA