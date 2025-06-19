Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutu teslim edildi, 49 bin 56 bağımsız bölüm hak sahiplerine ulaştırıldı

"Bir millet, iki devlet" dayanışması vurgusu

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu hatırlatarak, “Bir millet, iki devlet” anlayışıyla kurulan dostluğun bu mahalle ile somutlaştığını belirtti. Erdoğan, “Aynı seccadede gözyaşı döken, aynı istiklal için can veren bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatlarıyız. Rabbim aramızdaki bu sarsılmaz dayanışmayı daim eylesin” dedi.

Azerbaycan Mahallesi: Ortak inşa sürecinin simgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Devlet Konut İnşa Ajansı ve TOKİ iş birliğiyle yapılan Azerbaycan Mahallesi’nin, sadece konutlardan ibaret olmadığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Toplam 2.778 bağımsız birim (konut, dükkân, ofis) inşa ediliyor.

Konutların yanı sıra parklar, bahçeler, kültür merkezi ve Haydar Aliyev İlkokulu da projede yer alıyor.

Mahallenin yarısına yakını tamamlandı; kalan bölümlerin yıl sonuna kadar teslimi hedefleniyor.

“Azerbaycan halkının desteğini asla unutmayacağız”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına teşekkür eden Erdoğan, “İlham kardeşimin ve saygıdeğer refikası Mehriban Hanım’ın destekleri unutulmaz. Azerbaycan’ın bu projesi Maraş’ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur” dedi.

Deprem bölgesinde 49 bin 56 bağımsız bölüm daha teslim edildi

Törenin video konferans bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen bölümünde, 11 ilde toplam 49 bin 56 konut ve iş yeri daha hak sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda:

Hatay: 21.114 konut, 1.125 iş yeri

Malatya: 8.064 konut, 1.097 iş yeri

Adıyaman: 3.554 konut, 1.723 iş yeri

Kahramanmaraş: 3.567 konut, 744 iş yeri

Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kilis, Sivas, Kayseri illerinde de çeşitli sayılarda konut ve iş yeri teslimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. Bugün itibarıyla 250 bin bağımsız birimi tamamladık. Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak ve tek bir mağdur bırakmadan bu süreci sonlandırmak” dedi.

Tarihi ve sosyal dokular da ayağa kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası sadece konut değil, tarihi ve sosyal dokunun da ihya edildiğini belirterek şu örnekleri paylaştı:

Kahramanmaraş’ta Kapalıçarşı ve Tarihi Demirciler Çarşısı,

Adıyaman’da Tarihi Kent Meydanı,

Malatya’da Şire Pazarı, Kuyumcular ve Bakırcılar Çarşısı,

Hatay’da Uzun Çarşı, Habibi Neccar Camii, Kemal Paşa ve Kurtuluş Caddeleri yeniden inşa ediliyor.

"Asrın felaketi karşısında asrın dayanışması"

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların bir milli mücadele kadar değerli olduğunu belirten Erdoğan, “Muhalefet anlamasa da bu süreç bir milli mücadeledir. Biz işimize bakıyoruz, vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Karabağ vurgusu: "İşgal sona erdi, inşa süreci başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Azerbaycan’ın Karabağ zaferine de değinerek, “Laçin’de Sayın Aliyev ile birlikte havalimanı açılışını yaptık. Karabağ artık özgür. Barış süreci hızlanırsa imar faaliyetleri daha da ivme kazanacak” dedi.

Kaynak : PHA