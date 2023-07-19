Adıyaman Havaalanına gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, karşıladı.

Bakan Bak, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Bak, daha sonra kısa toplantının ardından K2A Konteynerkent'i ziyaret ederek Bayan Voleybol Milli Takım ile spor yaptı. Daha sonra tenis oynayarak kütüphanede öğrenciler ile bir araya gelen Bakan Bak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bak,"Deprem konutlarımız süratle yükseliyor burada da diğer illerimizde de yükseliyor. Bayan Voleybol Milli Takım bizi de gururlandırdı. Kızlarımız voleybolu sevmişler güzel bir atmosfer biraz onlarla bir iki manşet yaptık. Yetenekliler var ben gördüğüm kadarı ile gelecek güzel olacak yaraları saracağız hepimizin amacı bu bütün milletimizin amacı bu milletimizin ayağı kalktığı, dayanışma gösterdiği süratle yaraları sarmak için çaba harcayacağız. Güçlü bir ülke olarak Adıyaman'ımızı ve diğer illerimizi süratle ayağı kaldırmak sanayisiyle, sporuyla, konutlarıyla, tesislerimizin onarımlarıyla ilgili onarımlarına devam ediyoruz. Adıyaman sporda sahasıyla alakalı bazı talepler var onları da süratle yerine getiriyoruz. Valimizle, milletvekillerimizle çim sahayla ilgili talepleri var onları kısa sürede tamamlayacağız." Dedi.



Kaynak : PHA