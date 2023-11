Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’e gerçekleştirdiği ziyarette İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban tarafından karşılandı.

Program kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir Valiliği ile AK Parti ve MHP İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakanımız Sayın Yerlikaya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Kaya Termal Otel’de gerçekleştirilen İzmir Huzur ve Güvenlik Toplantısı’na katıldı.

Bakan Ali Yerlikaya “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı” sonrasında açıklamalarda bulundu. Huzur ve güvenlik toplantılarını şehir şehir gezerek gerçekleştirdiklerini dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu toplantılarımızın taşıdığı en büyük anlam ve vermek istediğimiz mesaj şudur: Türkiye Yüzyılı’nda; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun, bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir.” diye konuştu.

Huzur ve güveni tesis etmenin binlerce yıllık devlet geleneğinin en temel vasfı olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelle gece gündüz, canla başla çalıştıklarını vurguladı. 4 Haziran-1 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir’in daha huzurlu ve daha güvenli olması için yapılan çalışmaları da anlatan Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar ile ilgili şöyle konuştu:

“Çarşımızda, sokaklarımızda evine helal lokma götürmek için çalışan vergisini ödeyen esnafımıza musallat olan organize suç örgütleri huzur ve güvenliğimize zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ‘bu şehir eşkıyalarının’ işlediği suçlar yanlarına kâr kalamaz, kalmayacaktır. Hepsini tek tek adalete teslim etmekte kararlıyız. Bu amaçla da son 150 günde, İzmir’de organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 66'sı tutuklandı. İzmir’de zehir tacirlerine yönelik ise 10 bin 84 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 1.018'i tutuklandı. Geleceğimizi, göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok.”

Mobil Göç Noktaları ile Daha Hızlı ve Etkili Hareket Ediliyor

Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız şekilde sürdürüldüğünü de ifade eden Bakanımız Sayın Yerlikaya, Mobil Göç Noktalarının işleyişini ve sağladığı kolaylıkları anlattı. Bakanımız Sayın Yerlikaya şunları kaydetti:

“Düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil Göç Noktası uygulaması stratejimizde yer alan ‘sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya’ yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul’da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise İzmir’de 8 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor.

İzmir’de 15 Binden Fazla Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir’in düzensiz göçle mücadelede stratejik kentlerden birisi olduğunu kaydeden İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, düzensiz göçe karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili sayısal verileri paylaştı. Bakanımız Sayın Yerlikaya, “İzmir’de bu kapsamda, son 150 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 455 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 240'ı tutuklandı. 15 bin 217 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 9 bin 512’si sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Daha henüz 2 hafta önce Kalkan Operasyonlarımız kapsamında Basmane’de düzenlediğimiz operasyonda 309 düzensiz göçmen yakaladık. Basmane bir bakıma İzmir’in tarihidir. Basmane’nin her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde huzuru ve güvenliği tesis etmek temel görevimizdir. İzmirli hemşerilerimiz bundan emin olsunlar.” şeklinde konuştu.