Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, "Huduttan yasa dışı geçiş" iddialarının kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra gözetleme kulesine çıkan Bakan Akar, hudut tekmilinin yanı sıra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, “huduttan yasa dışı geçiş” iddialarına ilişkin soru üzerine, bunların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünmek istediklerini, aksi durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

https://youtu.be/sG224lnzau4

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, “Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkânları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece-gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara’daki harekât merkezlerinde de izlenebilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece elektronik sistemlerle yetinmediklerini, devriyelerle de hudutların her an kontrol edildiğini bildiren Bakan Akar, olası teşebbüslere süratle timler tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Yapılan çalışmaların başarısı istatistiki verilerle de kendini gösterdiğini dile getiren Bakan Akar, “Mehmetçik yüksek bir moral ve motivasyonla kendine verilen görevleri yerine getirmektedir.” dedi.