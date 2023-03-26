Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Reyhanlı’daki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemeye müteakip sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla, başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin devam ettiğini bildiren Bakan Akar, “Deprem döneminde dahi teröristlerin saldırı teşebbüsleri, tacizleri devam etti. Bunlara karşı gerekli tedbirler alındı, kahraman Mehmetçik tarafından gerekli karşılıklar verildi, verilmeye devam edecek.” diye konuştu.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla ve “terörü kaynağında yok etme” stratejisi ile sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, “Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi.” açıklamasında bulundu.

https://youtu.be/7IDrOBxh6sM

HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu vurgulayan Bakan Akar, “Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi, tüm yaraların sarılması için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek, depremin izlerinin silinmesi için Millî Savunma Bakanlığı olarak da büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu.

Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Bakan Akar, nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ettiğini söyledi.

Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamaları yaptıklarını kaydeden Bakan Akar, "Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askerî öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Millî Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.