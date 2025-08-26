‘Milletimizin övünç kaynağı’

Bahçeli mesajında, Türk milletinin tarih boyunca medeniyetin taşıyıcı unsuru olduğunu belirterek, Malazgirt ve Büyük Taarruz’un millet için hem övünç kaynağı hem de bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu ifade etti. Bahçeli, “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un içyüzünü görebilen ve özümseyenler için bu aydınlık Allah’ın bir lütfu, milletimizin de övünç kaynağıdır” dedi.

‘Anadolu yeniden doğdu’

Malazgirt Zaferi’nin sadece bir meydan savaşı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, bu zaferin Anadolu’nun yeniden doğuşunu müjdelediğini kaydetti. Açıklamasında, “Malazgirt, ayrımcılığa ve zulme karşı dirilişin tetikleyicisi olmuştur. Türk milletinin varoluşsal onuru, yurt tutma hedefiyle birleşmiş; birlik ve dayanışma duygusu iman ve kahramanlıkla yoğrulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘Büyük Taarruz’un soylu duruşu’

Bahçeli, Malazgirt’in manevi mirası ile Büyük Taarruz’un kristalize olmuş duruşunun tahrip edilemediğini vurguladı. Açıklamasında, “Hiç bitmeyen tuzaklara rağmen Malazgirt’in mirası ve Büyük Taarruz’un soylu duruşu tahrip edilememiştir. Bu zaferler, nesilden nesile intikal eden tarihsel bir dokudur” değerlendirmesine yer verdi.

‘Terörsüz Türkiye vurgusu’

Bahçeli, mesajında güncel siyasi mesajlar da verdi. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefine yürüdüğünü kaydederek, “Terörsüz Türkiye, fetihler sürecinin ve taarruz bilincinin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesidir. Bu süreç, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir” ifadelerini kullandı.

‘Altın fırsat heba edilmemeli’

Bahçeli, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyatı zedelenmemelidir” dedi.

‘Rahmet ve minnetle anıyoruz’

Mesajının sonunda Bahçeli, Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Türk tarihine damga vuran tüm kahramanları rahmetle andı. Bahçeli, “Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde Sultan Alparslan’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ülkü arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Taarruz ve zafer günümüz mübarek olsun, vatanımız sonsuza kadar var olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA