‘İsrail Nihai Hedef Olarak Türkiye’yi Görmektedir’

Bahçeli, TRT’de yaptığı değerlendirmede İsrail’in yalnızca Filistin’de değil, Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz’de de Türkiye’nin karşısında konumlandığını savundu. “İsrail; Filistin, Lübnan ve Suriye’de Türkiye’nin karşısında yer almaktadır. Türkiye’nin hasmı olan her yapı ve grup, İsrail tarafından istismar edilmektedir. İsrail adeta Türkiye ile bu coğrafyada Türkiye’ye karşı bir vekâlet savaşına girişmiş görünmektedir” ifadelerini kullanan Bahçeli, İsrail’in nihai hedefinin Türkiye olduğunu öne sürdü.

Kudüs Paktı Önerisi

Bahçeli, İsrail’in saldırılarının İslam dünyasında ortak bir savunma ve güvenlik mekanizmasına duyulan ihtiyacı daha da görünür kıldığını belirtti. “Batı’nın Rusya karşısında ayakta tutmaya çalıştığı NATO yapısına benzer bir güvenlik ve savunma örgütüne İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu açıkça görülmüştür. Bu ihtiyaca cevaben, partimizin önerdiği ‘Kudüs Paktı’ derhal hayata geçirilmelidir” dedi.

‘Türk Milletinin Sabri Taşmıştır’

Bahçeli, 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’de on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce kişinin yaralandığını hatırlatarak, “Türk milletinin sabrı artık taşmıştır. Dış politikanın, diplomasi dahil tüm barışçıl araçları Netanyahu hükümeti tarafından tüketilmiştir. İsrail; Suriye, Yemen, İran, Katar ve Filistin’i doğrudan vurmuş, Irak, Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan topraklarını ve hava sahalarını fiilen ihlal etmiştir. ABD tüm bu saldırılarda İsrail’in yanında saf tutmuş ve bu suçlara ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuk ve İnsanî Yardım Vurgusu

Bahçeli, İsrail’in uluslararası hukuku alenen çiğnediğini, Birleşmiş Milletler kararlarını yok saydığını savunarak şunları söyledi:

“Gazze’deki insanlığa karşı suçların, işlenen soykırımın ve haksızlığın sona erdirilebilmesi için, her şeyden önce, ABD başta olmak üzere İsrail’i açıktan ya da örtülü olarak destekleyen ülkelerin ikili oynamaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Açlık sorunu acilen giderilmeli, insani yardımın yolu sınırsız olarak ve derhal açılmalıdır.”

‘İsrail İnsanî Müdahale Kapsamında Meşru Hedef Olacaktır’

MHP Genel Başkanı, Netanyahu hükümetinin ateşkesi reddetmesi halinde sonuçların ağır olacağını belirtti. “Aksi halde, İsrail’in ‘insanî müdahale’ kapsamında meşru bir hedef haline geleceği bilinmelidir. Türkiye’nin de bu durumda insanlık namına hareket edeceği ve gözünü budaktan sakınmayacağı ilan edilmelidir. Bu yönde güçlü bir mesaj, BM Genel Kurulu’nda tüm dünya liderlerinin huzurunda duyurulmalı, İsrail’e son ikaz yapılmalıdır” dedi.

İslam Dünyasına Çağrı: ‘ABD ve İsrail’e Güçlü Tepki Gerekli’

Bahçeli, İslam ülkelerinin sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı:

“İslam dünyasının ABD’ye ve İsrail’e daha güçlü bir tepki göstermesi gerekmektedir. ABD üzerindeki ekonomik etki araçlarının akıllıca kullanılması şarttır. İsrail’e Batı dünyasından tepki gösteren hükümetlerin yalnız bırakılmaması, onlarla bu konuda iş birliği yapılması yerinde olacaktır. Doğu Akdeniz’de bir huzur kuşağı oluşturulması zorunludur. Bunun ilk şartı 1967 şartlarında iki devletli çözümdür. İkinci şartı ise emperyalist güçlerin vekalet savaşlarına ve taşeron terör örgütleriyle bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına son vermesidir.”

‘Filistin’in Güvenliği Türkiye’nin Güvenliğidir’

Bahçeli açıklamasını, “Unutulmamalıdır ki, Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Filistin devletinin tanınması, küresel barış ve huzurun anahtarıdır. Türk milletinin sabrı artık taşmıştır” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA