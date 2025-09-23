‘Esnaf, Deprem ve Ekonomik Krizin Yükünü Taşıyor’

Alsan, Adıyaman ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafın hem 6 Şubat depremi sonrası toparlanma sürecinde hem de artan maliyetler karşısında ağır bir yük üstlendiğini söyledi.

Alsan, “Adıyaman esnafı, yalnızca ticaret yapmıyor; aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da katkı sunuyor. Günlük hayatın her alanında vatandaşımıza hizmet eden esnafımız, bu kentin canlılığını sağlayan temel unsurdur. Ancak yüksek vergiler, kira giderleri ve daralan alım gücü esnafımızı ayakta kalmakta zorlamaktadır” dedi.

‘Ahiliğin İlkeleri Bugünün Çıkış Yoludur’

Ahiliğin değerlerinin bugünün ekonomik sorunlarına da ışık tutabileceğini belirten Alsan, şunları kaydetti:

“Ahilik, adaletin, dürüstlüğün, yardımlaşmanın ve paylaşmanın adıdır. Bu ilkeler, yalnızca bireysel kazancı değil, toplumun ortak refahını da garanti altına alır. Bugün esnafımızın yaşadığı sorunların aşılması için bu değerlere yeniden sarılmamız gerekiyor. Anahtar Parti olarak biz, esnafımızı yalnız bırakmayan, üretimi destekleyen ve adil bir ekonomik düzeni savunan bir anlayışın yanındayız.”

‘Esnafımız Toplumun Belkemiğidir’

Açıklamasının sonunda esnafa destek mesajı veren Alsan, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ın geleceği, esnafımızın güçlü kalmasına bağlıdır. Onlar ayakta kaldıkça şehir canlı kalacak, toplum nefes alacaktır. Ahilik Haftası vesilesiyle, helal kazanç peşinde koşan, alın teriyle hayatını sürdüren tüm esnaflarımıza bereketli günler diliyorum.”

Kaynak : PHA