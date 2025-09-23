Bu gelişme üzerine Adıyaman Barosu yazılı bir açıklama yaparak, mesleğin özüne ve savunma hakkına vurgu yaptı. Baro, “Hiçbir avukat, üstlendiği görev nedeniyle hedef gösterilemez” ifadesiyle net bir tavır ortaya koydu.

‘Savunma Hakkına Yönelik Tehdit’

Adıyaman Barosu’nun açıklamasında, avukatlık mesleğinin özünde hiçbir ayrım gözetmeksizin kişilerin savunma hakkını temin etme görevi bulunduğu hatırlatıldı. Baro, Keskin’in sözlerinin mesleğin özüne ve savunma hakkına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Avukatlık, kanunların ve meslek kurallarının çizdiği çerçevede yürütülen bir faaliyettir. İfade edilen dava dosyası özel vekâletle üstlenilmiş bir dosya olmayıp, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılan zorunlu müdafilik görevlendirmesidir. Hakkında isim zikredilen meslektaşımızın bu görevi yerine getirmesi, tamamen yasal çerçevededir. Bu bağlamda avukatların hedef alınması yalnızca meslektaşlarımızı değil, hukukun üstünlüğü ilkesini ve adil yargılanma hakkını da zedelemektedir.”

‘Avukatın Görevi, Müvekkilini Değil Savunma Hakkını Temsil Etmektir’

Baro açıklamasında, avukatların görevinin müvekkilinin düşüncelerini paylaşmak olmadığını vurguladı:

“Avukat, müvekkilinin savunma hakkını hukukun öngördüğü şekilde kullanmasına aracılık eder. Mesleki faaliyetleri nedeniyle kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez.”

‘Saldırılar Toplumsal Barışa Zarar Verir’

Adıyaman Barosu, avukatlara yönelik her türlü saldırının toplumsal barış ve adalete hizmet etmediğini belirterek, mesleki faaliyetlerinden ötürü avukatların hedef gösterilmesinin Avukatlık Kanunu’na ve evrensel insan hakları ilkelerine aykırı olduğunun altını çizdi.

Açıklamada son olarak şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir avukat, üstlendiği görev nedeniyle baskı, tehdit, hedef gösterme veya itibarsızlaştırmaya maruz bırakılamaz. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak : PHA