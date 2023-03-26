MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın son günlerde Hizbullah terör örgütü ile anılmasına tepki gösterdi.

"Hizbullah terör örgütünün nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur" diyen Bahçeli, "Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur" dedi.

"KILIÇDAROĞLU PARAVAN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da göndermelerde bulunan Bahçel, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen dönem dönem silah ve yumruk gösteren düşmanların paravan Cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.

Cumhur İttifakı’nın duruşu ahlaklı, soylu, milli ve yerli olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "Bu hakikati örselemek isteyen gafiller koalisyonun her şeyden önce yama tutmayan yırtıklarına, tamir edilemez çatlaklarına ve iki tarafı birleşmeyecek açıklarına dikkatle odaklanmaları tutarlılık adına şart ve mecburidir. Özellikle Cumhur İttifakı, cumhurun tüm özelliklerini, tüm güzelliklerini, temel ve ortak değerlere yabancılık çekmeyen tüm siyasi anlayışları teferruata aldırmadan hoşgörüyle kucaklamaktadır. Zillet ittifakı bölücülüğün ve Türkiye muhalifliğinin sıklet merkezi iken, Cumhur İttifakı milli ve manevi kabuller etrafında kenetlenen, Türk milletine mensubiyet onuru duyan her insanımızın kardeşlik membaı ve medarı iftiharıdır" ifadelerini kullandı.

"TEK KELİMEYLE ŞEREFSİZLİKTİR"

Bahçeli, "HDP’nin PKK’yla ilişkisini bilmeyen, duymayan, şahit olmayan kalmamıştır" diyerek, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"CHP ile İYİ Parti’nin HDP’yle beraberliği eşzamanlı olarak PKK/YPG/PYD’yle birlikteliği demektir ve her şey meydandadır. HDP’nin bir defa da olsa terörü lanetlediği görülmüş şey değildir. HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir. HDP’nin PKK’yı lanetlediği, terör saldırılarını önşartsız kınadığı, teröristlerle arasına kalın duvarlar çektiği, milli birlik ve kardeşliğe şevkle hizmet ettiği vaki olursa elbette Kılıçdaroğlu’yla ittifakı makul bir çerçevede değerlendirilebilecektir. MHP'nin ilkeleri belli, ülküleri berrak, ahlakı ve siyaseti tertemizdir. Emel ve hedef sahibi kirlenmiş isimler önce haddini ve hududunu bilmelidir. Milli beka ve milletimizin istiklali uğruna candan vazgeçmeye hazır olan Türk milliyetçilerini terör örgütleriyle aynı hizada göstermeye siyasi ikbal uğruna bile olsa teşebbüs etmek tek kelimeyle şerefsizliktir".