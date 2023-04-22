Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Ramazan Bayramının ikinci gününde cadde üzerinde bulunan evin bahçesinde hareketsiz olan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ismi tespit edilemeyen 38 yaşlarındaki erkek olan kişinin öldüğü belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şüphelinin ölüm nedeni araştırılıyor.



Kaynak : PHA