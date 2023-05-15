Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Adıyaman Yeşilay Şubesi tarafından 36 öğrenci ve öğrenci velilerine bağımlılıkla ilgili eğitimler verildi. Bu eğitimleri tamamlayan öğrenciler “Bağımsızlık Elçileri” olarak ilçede okulları ziyaret ederek bağımlılık hakkında bilgi verdi.

Sunum ve çeşitli etkinlikler düzenleyen “Bağımsızlık Elçileri” bağımlılıkla mücadele konusunda öğrenciler gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Kahta Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’nun koordine ettiği ERDEM projesine Kahta Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu ve Kahta Damlacık Köyü İmam Hatip Ortaokulu projeye ortak oldu.

Proje kapsamında afiş yarışmalarında dereceye giren 9 öğrenciye ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve protokol üyelerince takdim edildi.

İlçe Milli eğitim Müdürü Lütfü Başli, projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçen proje koordinatörü Büşra Yavuzhan Kocaman ve okul idarecileri ile destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PHA